Медведев возложил цветы к Вечному огню на Поклонной горе

А ранее Роберт Фицо, премьер-министр Словакии, ответил на критику своих планов посетить Москву в День Победы, выразив недоумение по поводу негативной реакции. Он подчеркнул, что собирается возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о красноармейцах, освободивших страну, и что его поездка направлена на выражение уважения к подвигу советского народа. Несмотря на это, Фицо заявил, что не примет участие в параде Победы на Красной площади, как и в предыдущем году.