В киргизском селе Оттук открыли восстановленный памятник героям ВОВ

В киргизском селе Оттук, расположенном на западном берегу Иссык-Куля, состоялось торжественное открытие памятника, посвящённого Великой Отечественной войне. Его восстановлением занимался народный проект «Монументы Победы». Церемонию приурочили к 81-й годовщине Победы, на ней присутствовали представители местной администрации, сотрудники российского посольства, общественники и жители села, сообщает РИАМО.

В Киргизии реставрируют памятники Победы.

По данным издания, за последние несколько месяцев силами того же проекта в Киргизии привели в порядок мемориал во дворе бишкекской школы № 7 и монумент в селе Благовещенка. «Монументы Победы» не ограничиваются простым ремонтом отдельных объектов, участники проекта целенаправленно формируют среду памяти, вовлекая школы, университеты и общественные организации.

Для этого создана интерактивная карта, на которую любой желающий может нанести монумент из своего населённого пункта. Параллельно проводятся круглые столы, организуются документальные выставки и издаются двуязычные тематические пособия. В Киргизии, Таджикистане и других странах постсоветского пространства «Монументы Победы» продолжают работать с мемориалами, которые долгие годы оставались без должного внимания.

