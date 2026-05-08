Российский лидер Владимир Путин настроен на диалог со всеми, включая Евросоюз. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова председателя Европейского совета Антониу Кошты. Напомним, ранее европейский политик отметил наличие переговорного потенциала между ЕС и президентом РФ.

«Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков уточнил: самостоятельно инициировать контакты с Евросоюзом Москва не будет. Россия готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа.

«Будем готовы так же идти вперёд по нашему диалогу, насколько будут готовы европейцы», — заявил он.

Представитель Кремля также напомнил, кто именно разрушил двусторонние связи. Инициатором сворачивания отношений Москвы и Брюсселя «до нуля» стала европейская сторона.

«Россия не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы», — резюмировал Песков

Ранее Дмитрий Песков заявил, что некоторые страны ЕС целенаправленно ведут дело к серьёзной конфронтации в Европе. Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что Польша и другие государства открыто называют Россию главной угрозой.