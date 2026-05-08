Песков переадресовал в кабмин вопрос о визите делегации из Японии
П ресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы о возможном визите в Москву экономической делегации Японии каминету министров.
«Это не по линии Кремля. Это контакты на уровне правительств, где и нужно получать информацию по деталям пребывания этой делегации», — отметил он.
Напомним, ранее японское агентство Kyodo (Киодо) сообщило, что в Россию 26-27 мая впервые с 2022 года прибудут представители крупнейших японских компаний. В составе правительственной бизнес-миссии будут представители Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi.
