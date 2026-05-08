«Это не обернуть в слова»: Почему Александру Петрову дороги запахи рынка, мяса и резины

Звезда российских сериалов Александр Петров признался, что одной из самых сильных ассоциаций с девяностыми для него стал запах Черкизовского рынка. По словам 37-летнего артиста, тот период оставил в его памяти яркие образы и ощущения.

Петров родом из Переславля-Залесского, но из-за работы родителей, занимавшихся торговлей, он часто ездил в столицу вместе с отцом. Он рассказал, что помнит папино тепло, а также запах шашлыка в Тарасовке, где они останавливались по дороге. Однажды ему купили новый мяч, запах которого тоже запомнился.

«Мне покупали футбольный мяч, и я помню его запах. Это не обернуть в слова», — рассказал Петров в интервью-шоу Кино Mail «Актёры говорят».

