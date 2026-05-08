8 мая, 10:24

Песков объяснил отказ ряду СМИ в аккредитации усечённым форматом Парада Победы

Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Парад в честь 9 Мая в этом году пройдёт в усечённом формате, поэтому был ограничен и состав аккредитованных журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Spiegel о том, что Москва якобы отозвала у иностранных корреспондентов разрешения на работу во время праздничного мероприятия.

Песков подчеркнул, что на парад поступило очень много заявок от зарубежных СМИ. Однако из-за того, что сама церемония в этом году несколько ограничена, число допущенных репортёров также пришлось сократить.

Ранее Дмитрий Песков назвал ложью публикацию Der Spiegel об отзыве Кремлём аккредитаций у иностранных журналистов для работы на Параде Победы 9 мая. Пресс-секретарь президента заявил, что ни один корреспондент не был лишён права освещать мероприятие.

Александр Юнашев
