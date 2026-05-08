В Кремле назвали удар ВСУ по мирной инфраструктуре России проявлением терроризма

Удар по транспортной инфраструктуре на юге России являются «проявлением террористической натуры киевского режима». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, просто по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в Ростовской области продолжается ликвидация последствий ночной массированной воздушной атаки. В селе Чалтырь Мясниковского района количество частных домов, повреждённых обломками БПЛА, выросло до 50. Также дроны задели три автомобиля.