8 мая, 10:26

В Кремле назвали удар ВСУ по мирной инфраструктуре России проявлением терроризма

Кремль. Обложка © Life.ru

Удар по транспортной инфраструктуре на юге России являются «проявлением террористической натуры киевского режима». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, киевский режим продолжает бить по мирной и гражданской инфраструктуре, по жилым домам и даже по отдельным людям.

«Киевский режим продолжает удары по мирной инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, по мирным домам, просто по отдельным гражданам. Это проявление террористической натуры киевского режима», — заявил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в Ростовской области продолжается ликвидация последствий ночной массированной воздушной атаки. В селе Чалтырь Мясниковского района количество частных домов, повреждённых обломками БПЛА, выросло до 50. Также дроны задели три автомобиля.

Наталья Афонина
