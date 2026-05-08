ПВО уничтожила три БПЛА, летевших на Москву

«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Телеграм-канале.

А ранее Москва пережила из самых масштабных атак за год — столичные силы ПВО сбили 7 мая 61 вражеский дрон. В ночь на 8 мая с полуночи до 07:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 264 беспилотника в ряде регионов РФ — Ростовской, Ярославской и других областях.