8 мая, 10:04

ПВО уничтожила три БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны России были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в Телеграм-канале.

В Ярославле после атаки БПЛА загорелся промышленный объект

А ранее Москва пережила из самых масштабных атак за год — столичные силы ПВО сбили 7 мая 61 вражеский дрон. В ночь на 8 мая с полуночи до 07:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 264 беспилотника в ряде регионов РФ — Ростовской, Ярославской и других областях.

Андрей Бражников
