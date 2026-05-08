День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 10:34

В центре Москвы в День Победы перекроют часть улиц и набережных

Автомобили в Москве. Обложка © Life.ru

Автомобили в Москве. Обложка © Life.ru

В День Победы в центре Москвы перекроют движение транспорта на ряде улиц, набережных и мостов. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Под ограничения попадут центральные магистрали: Тверская улица (от Моховой до Тверского бульвара), Моховая, Большая Никитская и Петровка. В список также включены Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка.

Меры также затронут набережные. Временно закроют Пречистенскую, Москворецкую, Кремлёвскую, Устьинскую, Подгорскую, Софийскую, Раушскую, Котельническую, Болотную и Кадашевскую. Также нельзя будет проехать по Садовнической и Гончарной набережным.

Власти перекроют движение на нескольких мостах, включая Большой Москворецкий и Чугунный. В списке также значатся Китайгородский, Театральный и Соймоновский проезды, а также Старая, Новая и Болотная площади.

Закрытие коснётся Фалеевского, Лубочного, Ветошного, а также Первого и Второго Раушских переулков. В районах ограничений парковка будет временно запрещена — до окончания праздничных мероприятий (23:59).

Часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу могут полностью закрыть для прохода. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда или пользоваться метро.

Парад, «Бессмертный полк» и салют: Всё о праздновании Дня Великой Победы в 2026 году
Парад, «Бессмертный полк» и салют: Всё о праздновании Дня Великой Победы в 2026 году

Ранее Life.ru сообщал, что на десятках уличных отрезков в Петербурге будет запрещена остановка автомобилей и их движение. Водителям, соответственно, лучше заранее убрать свои машины с дорог, попавших в зону ограничений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • День Победы
  • дептранс
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar