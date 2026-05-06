Центр Петербурга перекроют на 9 Мая: где водителям ждать ограничений

В Петербурге 9 мая введут временные ограничения для транспорта из-за парада Победы и праздничных мероприятий. Движение и остановку машин запретят на десятках участков дорог.

По данным городского комитета по транспорту, меры нужны для обеспечения безопасности в день празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В течение всего дня остановка транспорта будет запрещена на 28 участках в центральных районах города. Это значит, что водителям лучше заранее убрать машины с улиц, попадающих в зону ограничений.

Движение будут перекрывать поэтапно. С 06:00 до 16:00 ограничения введут на 28 участках дорог, а с 20:00 до 23:00 — ещё на 13 участках. Точную схему перекрытий и запретов на остановку водители смогут посмотреть на сайте комитета по транспорту Петербурга.

Парад Победы в этом году пройдёт 9 мая в 10:00. Как сообщалось ранее, его проведут в усечённом формате. Также в городе состоится шествие «Бессмертного полка». Колонна должна стартовать в 12:30 от площади Александра Невского.