В Курске установят памятник Леониду Брежневу к его 120-летию

В центре Курска хотят установить памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Монумент приурочат к 120-летию со дня рождения политика.

Хинштейн напомнил, что куряне считают Брежнева своим земляком: его семья родом из деревни Брежнево Курского района, сам он учился в землеустроительном техникуме в Курске, затем здесь работал и на танцах встретил будущую супругу.

Инициатором установки монумента выступил почётный гражданин региона Геннадий Дюмин. Он же возьмёт на себя все расходы. В ближайшее время Российская академия художеств объявит конкурс на лучший проект.

Краеведы также предложили назвать именем Брежнева новый проспект в Сеймском округе Курска. Кроме того, планируется завершить ремонт техникума на улице Дзержинского, где учился генсек.

А в апреле на севере Москвы появился памятник Юрию Никулину — легендарному артисту, фронтовику и кавалеру двух орденов Ленина. Как уточнили в пресс-службе столичного Департамента культурного наследия, монумент установлен в знак увековечения памяти о человеке, связавшем свою жизнь с цирком, кино и телевидением и ставшим олицетворением целой эпохи.