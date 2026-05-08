Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в кому после срочной операции

Британскую певицу Бонни Тайлер (настоящее имя — Гейнор Хопкинс) ввели в искусственную кому после экстренной операции. Об этом сообщил представитель артистки, передаёт The Guardian.

Хирургическое вмешательство потребовалось из-за проблем с кишечником. 74-летнюю звезду госпитализировали в больницу в португальском городе Фару. По данным португальского издания Correio da Manha, у певицы случилась перфорация кишечника.

«Врачи ввели Бонни в искусственную кому, чтобы ускорить её выздоровление», — сказал представитель.

Артистка родилась в 1951 году в городе Скюэн в Великобритании. С 1976 года Бонни Тайлер записала 18 студийных альбомов, последний из которых — The Best Is Yet to Come — вышел в 2021 году. Международную известность она получила в 1980-х благодаря треку Total Eclipse Of The Heart. До этого она прославилась песнями Lost in France и It's a Heartache. В 2023 году артистка была удостоена звания кавалера ордена Британской империи за достижения в музыкальной индустрии.

В последние дни звезда испытывала сильную боль в животе, и врачи обнаружили у неё перфорацию (прободение) желудочно-кишечного тракта; что именно вызвало недуг, не уточняется.