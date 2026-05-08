Росавиация: Ограничение полётов на Юг России до 12 мая может быть пересмотрено

Ограничение полётов в аэропорты Юга России до 12 мая может быть пересмотрено в сторону сокращения срока. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами Госкорпорации по ОрВД (по организации воздушного движения. — Прим. Life.ru) анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением», — говорится в сообщении.

Ранее ограниения на полёты ввели в восьми аэропортах России. В частности, речь идёт о московском Внуково, Перми, Иваново, сочи и Ярославле. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.