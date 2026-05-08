8 мая, 10:59

Мосгорсуд отменил запрет сайта «ЯПлакалъ»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции о запрете одного из старейших в Рунете юмористических порталов «ЯПлакалъ», полностью отказав в удовлетворении исковых требований.

«Решение Чертановского районного суда города Москвы отменить, принять по делу новое решение, по которому в удовлетворении исковых требований отказать», — заявил судья.

На этой неделе стало известно, что Чертановский суд запретил отдельные юмористические материалы с портала «ЯПлакалъ» и ещё двух сайтов с анекдотами. В них усмотрели высказывания, унижающие человеческое достоинство и направленные на разжигание национальной или расовой вражды. А в Роскомнадзоре заявили, что «ЯПлакалъ» не появился в реестре запрещённых сайтов, поскольку в судебном решении отсутствует перечень конкретных материалов, а также нет точных ссылок на страницы, где они размещены.

"Было много весёлых мемов": Пранкер Лексус подвёл итог эпохи «ЯПлакалъ»

