Мосгорсуд отменил запрет сайта «ЯПлакалъ»

На этой неделе стало известно, что Чертановский суд запретил отдельные юмористические материалы с портала «ЯПлакалъ» и ещё двух сайтов с анекдотами. В них усмотрели высказывания, унижающие человеческое достоинство и направленные на разжигание национальной или расовой вражды. А в Роскомнадзоре заявили, что «ЯПлакалъ» не появился в реестре запрещённых сайтов, поскольку в судебном решении отсутствует перечень конкретных материалов, а также нет точных ссылок на страницы, где они размещены.