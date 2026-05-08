8 мая, 10:56

Лавров заявил, что за попытки сорвать День Победы «пощады не будет»

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Если возрождающиеся на Западе нацисты, которые действуют руками киевского режима, попытаются сорвать празднование Дня Победы, им не будет пощады. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время торжественной церемонии возложения цветов в здании внешнеполитического ведомства.

«За то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады не будет», — сказал министр. По его словам, попытки испортить священную дату продолжаются. Лавров добавил, что российский президент Владимир Путин, Минобороны и МИД уже высказались по этому поводу.

Life.ru рассказывал, что в преддверии 9 Мая российские силовики сбросили над территорией Украины агитационные листовки с помощью беспилотников «Гербера». В листовках — напоминание о подвигах красноармейцев и надпись: «Наши деды были братьями в окопах».

Юрий Лысенко
