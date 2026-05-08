Если возрождающиеся на Западе нацисты, которые действуют руками киевского режима, попытаются сорвать празднование Дня Победы, им не будет пощады. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время торжественной церемонии возложения цветов в здании внешнеполитического ведомства.

«За то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады не будет», — сказал министр. По его словам, попытки испортить священную дату продолжаются. Лавров добавил, что российский президент Владимир Путин, Минобороны и МИД уже высказались по этому поводу.