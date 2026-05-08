Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

8 мая, 07:23

В ЕС увидели в словах фон дер Ляйен «карт-бланш» для Зеленского на удары по Параду Победы

Кошкович счёл заявление фон дер Ляйен одобрением удара по Москве в День Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российско-украинском перемирии могут быть истолкованы как негласное одобрение угроз Владимира Зеленского атаковать Парад Победы 9 Мая в Москве. Такое мнение в соцсети X высказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Так он прокомментировал заявление фон дер Ляйен о том, что Россия якобы не настроена серьёзно на переговоры о прекращении огня. Кошкович предупредил о тяжёлых последствиях такого шага, поскольку экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, которого он назвал сдерживающим фактором, «больше не участвует в процессе».

«Это заявление можно расценить только как карт-бланш Зеленскому на нападение на парад. Это может привести к ужасным последствиям, ведь Орбана, который мог бы выступить сдерживающим фактором, больше нет», — пишет эксперт.

Фицо передаст Путину послание от Зеленского 9 Мая

Ранее Life.ru рассказывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский призвал иностранных политиков не посещать Москву в День Победы, намекая на возможный обстрел Красной площади украинскими войсками. По его словам, с их страны желание поехать в РФ на 9 Мая выглядит странно. А ночью ВСУ нарушили перемирие 1365 раз.

Владимир Озеров
