Международная федерация журналистов исключила СЖР

Международная федерация журналистов (IFJ) на конгрессе в Париже приняла решение окончательно исключить Союз журналистов России (СЖР) из организации. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель СЖР Владимир Соловьёв.

«Если раньше была заморозка, то исключить мог только конгресс. Конгресс проходит сейчас в Париже. И вчера было принято такое решение об исключении», — сказал Соловьёв.

Он подчеркнул, что российская сторона была приглашена на мероприятие, но приняла решение не участвовать и заранее направила свою позицию международным журналистским сообществам. В обращении Союз журналистов указал на нарушения уставных принципов самой федерации.