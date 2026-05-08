Орангутан на баннере ко Дню Победы возмутил жителей Новосибирска

Новосибирский зоопарк разместил на праздничном баннере ко Дню Победы изображение орангутана по кличке Бату. Об этом сообщает Mash.

Местные жители возмутились таким выбором и начали активно критиковать руководство зоосада в соцсетях. По мнению горожан, обезьяна никак не ассоциируется с праздником Победы.

Орангутан Бату — фигура в Новосибирске известная. Когда-то он едва не стал официальным талисманом города.

