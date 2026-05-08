8 мая, 11:53

Орангутан на баннере ко Дню Победы возмутил жителей Новосибирска

Обложка © Mash

Новосибирский зоопарк разместил на праздничном баннере ко Дню Победы изображение орангутана по кличке Бату. Об этом сообщает Mash.

Местные жители возмутились таким выбором и начали активно критиковать руководство зоосада в соцсетях. По мнению горожан, обезьяна никак не ассоциируется с праздником Победы.

Орангутан Бату — фигура в Новосибирске известная. Когда-то он едва не стал официальным талисманом города.

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы севастопольского соединения раздали жителям столицы более 1 000 георгиевских лент. Мероприятие прошло в преддверии 9 Мая. Представители отдельной мотострелковой севастопольской бригады в составе 1-й гвардейской танковой армии показывали прохожим, как следует правильно закреплять ленту. Также военные отвечали на вопросы о символе Победы.

Александра Мышляева
