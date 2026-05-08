Тбилиси требует у посла ЕС уважения к памяти павших в ВОВ 300 тыс. грузин

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в открытом письме к послу ЕС в Тбилиси Павлу Герчинскому призвал включить память о сотнях тысяч грузинских воинов, погибших в Великой Отечественной войне, в мероприятия, посвящённые Дню Европы 9 мая.

«В Грузии нет семьи, которая не понесла бы потери в этой войне. Отделение празднования Дня Европы от Дня Победы для нас неприемлемо. Поэтому я надеюсь, что 9 мая вы на своем собрании отдадите дань уважения тем 300 тыс. грузинам, которые сложили головы за свободную от фашизма Европу», — говорится в письме Папуашвили к послу.

Он напомнил европейскому дипломату, что победа над фашизмом стала возможной благодаря совместной борьбе грузинского народа и других антифашистских стран, и если бы не эта борьба, сегодня не существовало бы ни ЕС, ни Дня Европы.

9 мая в Грузии традиционно почитают память героев Великой Отечественной войны, в то время как европейские послы в Тбилиси ежегодно проводят мероприятие в честь Дня Европы. А на параде на Красной площади в Москве в этом году тоже не будет колонн боевой техники. Президент России Владимир Путин выступит с речью перед началом мероприятия.