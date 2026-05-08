Минтранс: Авиасообщение на юге России возобновят после 15:00 мск

Авиасообщение на юге России планируется возобновить после 15:00 мск с учётом корректировок расписания. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. До конца дня в южные аэропорты планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов.

Также ведомство сообщает, что сейчас в продаже есть достаточное количество мест на поезда в южном направлении. При наличии технических возможностей РЖД будет увеличивать количество вагонов, также будут назначены дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда отправлением с 10 мая.

Напомним, ВСУ во время действия перемирия атаковали филиал «Аэронавигация Юга России», в результате 13 аэропортов приостановили работу. Это воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Около 14 тысяч пассажиров ждут вылета.