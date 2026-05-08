Глава Минтранса дал поручения после удара ВСУ по филиалу «Аэронавигации»

Специалисты оценивают ущерб региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону, чтобы определить сроки восстановления работы оборудования. Авиакомпаниям поручено скорректировать расписание и усилить работу с пассажирами. Об этом сообщает Минтранс РФ.

При задержках рейсов перевозчики обязаны предоставлять услуги в рамках федеральных авиационных правил. В частности, речь идёт о питании, напитках и размещении в гостиницах. Глава Минтранса Андрей Никитин также поручил задействовать альтернативные способы перевозки. Планируется использовать поезда и автобусы совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией.

Напомним, ВСУ во время действия перемирия атаковали филиал «Аэронавигация Юга России», в настоящее время 13 аэропортов закрыты: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. В связи с этим в Ростове-на-Дону введён режим ЧС. Около 14 тысяч пассажиров ждут вылета, в основном на рейсах по России. Решение о возобновлении полетов и их частоте будет принято в ближайшее время.