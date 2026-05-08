За семь часов системы ПВО сбили 145 беспилотников над регионами России
ЗРПК «Панцирь-С». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin
За семь часов системы ПВО сбили 145 беспилотников самолётного типа над регионами России, сообщило Минобороны. Их также уничтожали над акваториями Чёрного и Азовского морей.
«В период с 07:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены <...> над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Пермского, Краснодарского, Ставропольского краев, Республик Крым, Адыгея, Чеченской Республики», — говорится в сообщении.
Ранее Москва пережила одну из самых масштабных атак беспилотников. За минувшие сутки по направлению к столице сбили 61 дрон.
