За семь часов системы ПВО сбили 145 беспилотников над регионами России

За семь часов системы ПВО сбили 145 беспилотников самолётного типа над регионами России, сообщило Минобороны. Их также уничтожали над акваториями Чёрного и Азовского морей.

«В период с 07:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены <...> над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Пермского, Краснодарского, Ставропольского краев, Республик Крым, Адыгея, Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

Ранее Москва пережила одну из самых масштабных атак беспилотников. За минувшие сутки по направлению к столице сбили 61 дрон.