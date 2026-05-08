8 мая, 11:57

Ветераны ВОВ в Грузии получат по 740 долларов к 9 Мая

Обложка © РИА Новости / Александр Имедашвили

Участники Великой Отечественной войны в Грузии получат разовую социальную помощь в размере 2 тысяч лари (около 740 долларов). Соответствующее распоряжение выпустило правительство страны.

Члены семей погибших фронтовиков также не останутся без поддержки. Им выплатят по 1 тысяче лари (примерно 370 долларов).

По данным на 9 мая прошлого года, в Грузии в живых оставалось 57 ветеранов. При этом республика направила на фронты ВОВ 700 тысяч человек — почти половина из них не вернулась с полей сражений. В процентном соотношении Грузия понесла самые тяжёлые потери среди всех республик бывшего СССР. В стране 9 мая является официальным праздничным днём.

Ранее в Танзании состоялись мероприятия, посвящённые Дню Победы. Активисты провели акцию «Сад памяти» и шествие «Бессмертного полка». Волонтёры КСОРС вместе с другими участниками высадили пальмы. К праздничным мероприятиям присоединился посол России в Танзании Андрей Аветисян.

