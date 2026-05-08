Посол Британии заявил о желании восстановить контакты с Россией по линии военных
Прямых контактов между военными ведомствами России и Великобритании сейчас нет, их прервали после взаимной высылки военных атташе в 2024 году, и это опасно, заявил в интервью RTVI посол Соединённого Королевства в Москве Найджел Кейси. По его словам, Лондон предлагает Москве восстановить эти каналы, чтобы у сторон были инструменты для оперативного решения вопросов.
«Мы предложили вновь открыть прямые военные каналы связи. Мне представляется это ответственным шагом для двух крупных военных держав, особенно во времена повышенной напряженности», — заключил посол Британии.
Ранее Великобритания ввела против России очередной пакет ограничений, включив в санкционные списки 10 физических лиц и 8 организаций. В частности, под ограничения попали сотрудники программы «Алабуга Старт».
