Посол Британии заявил о желании восстановить контакты с Россией по линии военных

Прямых контактов между военными ведомствами России и Великобритании сейчас нет, их прервали после взаимной высылки военных атташе в 2024 году, и это опасно, заявил в интервью RTVI посол Соединённого Королевства в Москве Найджел Кейси. По его словам, Лондон предлагает Москве восстановить эти каналы, чтобы у сторон были инструменты для оперативного решения вопросов.