«Спасибо за всё, берегите себя!»: Медведев поблагодарил военкоров за работу

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с военными корреспондентами и высоко оценил их работу. Кадры встречи политик опубликовал в «Максе».

Он подчеркнул, что роль военных журналистов в современной жизни абсолютно исключительна. Зампред Совбеза поблагодарил их за всё, что они делают для страны, назвав эту работу сложной и связанной с высоким риском для жизни.

«Она нужна обычным людям, которые получают от вас информацию. Она нужна и руководителям, и нашим военнослужащим, так что берегите себя и наступающим праздником!» — добавил Медведев.

А 5 мая в Тверской области на мемориальном комплексе «Аллея памяти» в Торжке прошла трогательная церемония — Дмитрий Медведев вместе с женским хором исполнил легендарную песню «День Победы». Зампреду Совбеза составили компанию полпред президента в ЦФО Игорь Щеголёв, врио губернатора Виталий Королёв и секретарь генсовета партии Владимир Якушев.