Катюши из 20 регионов России спели великую песню Победы в Приморье

В Дальневосточном федеральном университете прошёл флешмоб «Поём «Катюшу» вместе», рассказали в пресс-службе правителства Приморья. Участницами акции стали 100 девушек и женщин по имени Екатерина. На мероприятие пришли студентки, преподаватели, сотрудницы вуза и жительницы Владивостока. Для выступления многие выбрали весенние платья, русские платки и традиционные косы.

Самой юной участнице исполнилось всего пять лет. Вместе с взрослыми она исполнила знаменитую песню военных лет, ставшую символом памяти о Великой Отечественной войне. Одновременно акция прошла ещё в 20 городах страны. Организаторы сообщили, что по итогам проекта будет смонтирован общий ролик с кадрами из разных регионов России.

Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что подобные мероприятия помогают сохранять связь поколений и поддерживают интерес к исторической памяти.

«Особенно ценно, что присоединились целые семьи – это значит, что традиции не прерываются, а находят отклик в сердцах даже самых маленьких», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о планах в День Победы впервые провести в Санкт-Петербурге акцию «Бессмертный флот». В акватории пройдут суда с названиями и портретами затонувших кораблей времён Великой Отечественной. На бортах разместятся ветераны СВО, священнослужители и дети с ограниченными возможностями здоровья.