8 мая, 12:49

Стало известно, кому положен максимальный маткапитал в миллион рублей

Обложка © Life.ru

Максимальный размер материнского капитала при появлении нового члена семьи может достигать 963 243,17 рубля, но такая сумма положена далеко не всем. В официальном канале портала госуслуг в «Максе» разъяснили, кто именно может рассчитывать на эти средства.

Величина господдержки зависит от года рождения ребёнка, количества детей в семье и периода фактического использования выплаты (согласно статье 6 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года).

На практике максимальная сумма положена в двух случаях. Первый: оба ребёнка родились начиная с 2020 года, на первенца оформили маткапитал, но не тратили его, а после рождения второго сумма выросла, и семья решила распорядиться деньгами после 1 февраля 2026 года. Второй: первый ребёнок появился до 2020 года (капитал на него не давали), а второй — с 2020 года, и средства планируют использовать с февраля 2026 года.

Если дети родились раньше 2020 года либо часть маткапитала уже потратили до февраля 2026-го, сумма будет меньше. Например: в 2023 году на первенца родители полностью израсходовали 586 946,72 рубля, а в 2026-м родился второй — тогда доплата составит 234 321,27 рубля, а общая сумма помощи — 821 267,99 рублей. Если бы на первого ребёнка капитал не трогали, то в 2026 году семья получила бы все 963 243,17 рубля.

Депутаты хотят разрешить тратить маткапитал на лечение зубов, аренду жилья и автомобили

Ранее юрист рассказал, каким образом делится материнский капитал, если супруги решили подать на развод. По его словам, сам сертификат разделу не подлежит — он останется в распоряжении владельца, имя которого там указано.

Владимир Озеров
