Стало известно, кому положен максимальный маткапитал в миллион рублей

Максимальный размер материнского капитала при появлении нового члена семьи может достигать 963 243,17 рубля, но такая сумма положена далеко не всем. В официальном канале портала госуслуг в «Максе» разъяснили, кто именно может рассчитывать на эти средства.

Величина господдержки зависит от года рождения ребёнка, количества детей в семье и периода фактического использования выплаты (согласно статье 6 Федерального закона № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года).

На практике максимальная сумма положена в двух случаях. Первый: оба ребёнка родились начиная с 2020 года, на первенца оформили маткапитал, но не тратили его, а после рождения второго сумма выросла, и семья решила распорядиться деньгами после 1 февраля 2026 года. Второй: первый ребёнок появился до 2020 года (капитал на него не давали), а второй — с 2020 года, и средства планируют использовать с февраля 2026 года.

Если дети родились раньше 2020 года либо часть маткапитала уже потратили до февраля 2026-го, сумма будет меньше. Например: в 2023 году на первенца родители полностью израсходовали 586 946,72 рубля, а в 2026-м родился второй — тогда доплата составит 234 321,27 рубля, а общая сумма помощи — 821 267,99 рублей. Если бы на первого ребёнка капитал не трогали, то в 2026 году семья получила бы все 963 243,17 рубля.

Ранее юрист рассказал, каким образом делится материнский капитал, если супруги решили подать на развод. По его словам, сам сертификат разделу не подлежит — он останется в распоряжении владельца, имя которого там указано.