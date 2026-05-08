Песни и лозунги вместо памяти: Как украинцы в Женеве провоцировали «Бессмертный полк»

Представители украинской диаспоры попытались сорвать акцию «Бессмертный полк», которая прошла в Женеве на площади Наций у штаб-квартиры ООН. Об этом передаёт корреспондент ТАСС.

Атмосфера вокруг мероприятия была напряжённой с самого начала: у здания ООН стали появляться люди, закутанные в украинские флаги. Ближе к концу встречи, длившейся полтора часа, две женщины подошли к месту проведения, начали громко петь украинские песни и выкрикивать националистические лозунги.

Организаторы акции призвали провокаторов остановиться, напомнив, что шествие официально санкционировано властями Женевы и его срыв является нарушением закона.

Поскольку женщины проигнорировали увещевания, в дело вмешалась дипломатическая полиция, дежурившая на месте. Стражи порядка потребовали от нарушительниц покинуть площадь. После этого они неохотно удалились.

Поток желающих участвовать в «Бессмертном полку» не иссякает: онлайн-регистрация уже закрыта, и теперь свыше 2800 модераторов вручную верифицируют анкеты. Видео с портретами ветеранов выложат 9 мая в 12:00 на главной странице акции. Однако, при всех удобствах «цифры», большинство россиян всё же предпочитают живое шествие по городским улицам — к такому формату присоединятся 37 субъектов России.