Силы ПВО сбили ещё четыре беспилотника на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в Max.

Ранее Москва пережила одну из самых масштабных атак беспилотников. За минувшие сутки по направлению к столице сбили 61 дрон. Предыдущий «рекорд» по массовости был зафиксирован 14 марта.