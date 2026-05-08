Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поздравил соотечественников с Днём освобождения от нацизма 8 Мая, но получил волну критики за то, что не упомянул ключевую роль Красной Армии. Свою речь политик опубликовал в соцсети X.

«8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей, для Германии, для Европы. Этот день обязывает нас выступать за свободную и сильную Европу», — написал Мерц, полностью обойдя тему решающего вклада советских солдат.

Пользователи Сети тут же возмутились: по их мнению, канцлер умышленно избежал упоминания исторической правды. Часть комментаторов также осудила то, что в ФРГ введён запрет на символику СССР во время празднования Дня Победы. Также Мерцу досталось за опасную антироссийскую политку Берлина и действия по вопросу миграции.

Напомним, в Берлине полиция запретила любую символику России и СССР на памятных акциях 8 и 9 мая. Основанием назван запрет на георгиевские ленты, буквы Z и V, флаги, ношение формы и знаков отличия.