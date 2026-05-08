8 мая, 13:49

«Мерца на фронт»: В Берлине тысячи школьников протестуют против воинской повинности

Немецкая молодёжь вышла на марш в Берлине против новой модели военной службы

Марш против воинской повинности в Берлине. Обложка © X / CeBraX

Около двух тысяч немецких школьников и активистов вышли на акцию протеста против закона о новой модели военной службы и милитаризации ФРГ — демонстрация проходит под лозунгом «Нет фашизму! Нет войне! Против воинской повинности».

Митинг против воинской повинности в Берлине. Видео © X / CeBraX

Организатором мероприятия выступило объединение «Школьная забастовка против воинской обязанности». Молодые люди собрались у Бранденбургских ворот в центре Берлина.

Участники держат плакаты с призывами против обязательного призыва и перевооружения Германии. Среди лозунгов: «Воинской повинности — никогда больше», «Молодёжь, которая борется». Активисты также адресуют требования канцлеру Фридриху Мерцу: «Мерца на фронт», «Мерц, иди на фронт сам». На самодельных транспарантах встречаются надписи: «Богатые хотят войны, молодёжь хочет будущего», «Смерти нет в расписании уроков».

Основной посыл протестующих заключается в том, что политики, принимающие решения о вооружении и призыве, сами не горят желанием участвовать в боевых действиях. Ожидается, что колонна пройдёт маршем через площадь 18 Марта и улицу 17 Июня к штаб-квартире партии ХДС, которую возглавляет канцлер.

Ранее немецкие СМИ писали, что нежелание молодого поколения немцев вооружаться против России стало проблемой для властей. В 2025 году кабинет министров принял решение постепенно вернуть обязательный призыв, однако жителей страны об этом никто не спрашивал.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

Владимир Озеров
