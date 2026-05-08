8 мая, 14:05

Клинику Стаса Пьехи могут проверить надзорные органы после жалоб на пытки

Стас Пьеха. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wolfieha

Надзорные органы могут устроить проверку в «ПС Клинике», связанной с певцом Стасом Пьехой. Об этом «Звездачу» рассказала адвокат Ольга Власова.

«В случае поступления жалоб от пациента клинику, скорее всего, ждут проверки прокуратуры и Росздравнадзора», — объяснила специалист.

Комментируя историю одного из клиентов учреждения, Власова подчеркнула, что госпитализация без добровольного согласия пациента незаконна, а пострадавший вправе требовать возврата денег и компенсации морального вреда.

Клевета или пытки? Нарколог Шуров высказался о методах лечения в рехабе Пьехи

Напомним, пациенты рехаба обвинили учреждение в пытках и издевательствах. Потерпевший по имени Кирилл сообщил, что обратился туда с биполярным расстройством и последствиями травмы головы, но вместо помощи столкнулся с жестокостью. Он также пытался покинуть клинику, но ему не давали этого сделать. Петербуржец провёл в рехабе три месяца и потратил 540 тысяч рублей.

Юрий Лысенко
