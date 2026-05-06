Клевета или пытки? Нарколог Шуров высказался о методах лечения в рехабе Пьехи

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров оценил вероятность издевательств над пациентами в реабилитационном центре Стаса Пьехи. В беседе с Life.ru специалист заявил, что считает их маловероятными.

Издевательства не являются частью лечения в ребцентрах. Более того, человек закрывается, перестает доверять. В итоге у него возникает единственное желание — наказать тех, кто над ним издевался. Поэтому это глупо. Василий Шуров Врач-психиатр, нарколог

Шуров отметил, что Стас Пьеха серьёзно вовлечён в деятельность центра и заботится о его репутации, поскольку является неформальным лицом проекта и давно работает в этой сфере. Он добавил, что, если бы подобные практики действительно применялись системно, информация о них появилась бы значительно раньше, учитывая масштаб работы учреждения и количество прошедших через него пациентов — «сотни и тысячи человек».

Отдельно нарколог предположил, что часть подобных жалоб может возникать из-за конфликтов с родственниками: когда зависимого направляют на лечение, он может сначала соглашаться, а затем искать причины для отказа, включая обвинения в плохом обращении. По словам Шурова, стандартные программы лечения часто воспринимаются пациентами как давление, хотя они одинаковы для всех.

Он также подчеркнул, что насилие в любой форме — недопустимо, а при его выявлении должно проводиться расследование и наступать уголовная ответственность для виновных. В качестве примера он привёл резонансные случаи с нарушениями в других частных учреждениях, включая историю с Хоботовой из Краснодарского края, которая организовала сомнительную практику работы с детьми ради заработка.

Шуров добавил, что в профессиональной среде возможны отдельные случаи присутствия неквалифицированного персонала, однако это не является системой: подобное встречается и в других сферах — от медицины до правоохранительных органов — и всегда требует проверки и разбирательства.

Напомним, частный реабилитационный центр «ПС Клиника» Стаса Пьехи оказался в центре обвинений в жестоком обращении с пациентами. Поводом стала история жителя Санкт-Петербурга по имени Кирилл, который проходил там лечение за сумму около 180 тысяч рублей в месяц.