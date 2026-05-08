Помните Ляшко? Скандальный украинский политик втихую стал командиром полка беспилотников

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко стал командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Силах обороны.

По данным издания, подразделение относится к 11-му армейскому корпусу оперативного командования «Восток». Назначение стало для Ляшко повышением по должностной категории. До этого он командовал батальоном беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады. 6 мая его сняли с прежней должности и перевели на новую.

Ляшко долгие годы был одним из самых узнаваемых и одиозных украинских политиков. Он строил публичный образ на резких заявлениях, скандальных выступлениях и демонстративной «народной» риторике, часто становясь героем политических ток-шоу и громких конфликтов. После ухода из большой парламентской повестки о нём стали говорить заметно реже, а Life.ru и вовсе писал о нём аж в 2024 году.