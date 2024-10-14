Экс-нардепа Ляшко назначили на должность комбата беспилотных систем в ВСУ

Бывшего народного депутата Украины Олега Ляшко назначили на должность командира батальона БПЛА в одной из бригад ВСУ. Об этом сообщил командир подразделения украинской армии Денис Ярославский.

«Как вам такое продвижение по службе — лейтенант Ляшко О.В. (нужно отдать ему должное, иногда приезжал на КСП и тусовался для отчётности) назначен командиром батальона в одну из бригад. Стремитесь», — написал Ярославский, отметив, что происходящее в войсках Незалежной начинает его тревожить.