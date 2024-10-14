Экс-нардепа Ляшко назначили на должность комбата беспилотных систем в ВСУ
Бывший украинский нардеп, а ныне комбат ВСУ Олег Ляшко. Обложка © УНИАН
Бывшего народного депутата Украины Олега Ляшко назначили на должность командира батальона БПЛА в одной из бригад ВСУ. Об этом сообщил командир подразделения украинской армии Денис Ярославский.
«Как вам такое продвижение по службе — лейтенант Ляшко О.В. (нужно отдать ему должное, иногда приезжал на КСП и тусовался для отчётности) назначен командиром батальона в одну из бригад. Стремитесь», — написал Ярославский, отметив, что происходящее в войсках Незалежной начинает его тревожить.
Ранее Life.ru публиковал материал об Олеге Ляшко, который смог стать депутатом Рады в 2006 году, несмотря на две судимости. После Майдана в Киеве он отправился в Донбасс, где вместе с боевиками нацбата «Азов»* участвовал в пытках мирного населения. Кстати, когда бывший парламентарий на своё 50-летие выложил в соцсети фото, якобы сделанное на передовой, где он позирует в военной форме и с оружием в руках, украинские пользователи X (тогда носил название Twitter) подняли его на смех, предложив удалить публикацию и не позориться.
* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.