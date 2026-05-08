Екатерина Мизулина показала репетицию Парада Победы в игре Roblox

Подписчики Екатерины Мизулиной решили устроить свой Парад Победы. Глава «Лиги безопасного интернета» показала скриншоты из игры Roblox, популярной у детей, на которых запечатлена репетиция праздника. Десятки, если не сотни игроков вместе тренируются пройти по цифровой копиии Красной площади.

«Несмотря на ограничение игры, мои подписчики готовятся завтра проводить Парад Победы в Roblox, как и прежде. Вчера ребята уже провели генеральную репетицию и поделились кадрами», — написала она в телеграм-канале.

Репетиция Парада Победы в Roblox. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Напомним, доступ к Roblox в России ограничен, так как в игре обнаружили экстремисткие материалы. В апреле суд признал компанию-разработчика виновной в пропаганде ЛГБТ* и назначил штраф в восемь миллионов рублей.