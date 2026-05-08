Мизулина назвала абсурдом плакаты с чиновниками к 9 Мая в Северодвинске

В архангельском Северодвинске — скандал. Местные чиновники при подготовке украшений к Дню Победы решили украсить празднечные банеры собственными лицами, что вызвало недовольство среди местных жителей города. Екатерина Мизулина назвала решение властей абсурдом, отметив, что в истории города было достаточно ветеранов Великой Отечественной.

«Изучила вопрос. Так, например, как минимум 5 жителей города за годы Великой Отечественной Войны были удостоены высокого звания Героя Советского Союза: П. В. Коновалов, К. М. Трухинов, Н. Ф. Чесноков, А. Д. Юдин, А. В. Тихомиров», — написала она в телеграм-канале.

Более того, в начале года ушёл из жизни Почётный гражданин Северодвинска, ветеран С.Н. Табанин, а членом Совета депутатов города является также участник той войны — М.С. Симкин. Глава «Лиги безопасного интернета» недоумевает, почему чиновники решили не размещать на банерах их лица.

Банер к Дню Победы в Северодвинске.

«Какой смысл в размещении фоток чиновников? Какой посыл таким образом дают подрастающему поколению? Абсурд», — заключила Мизулина.

В городской администрации тем временем оправдываются желанием защитить ветеранов. Утверждается, что в прошлые годы мошенники использовали фото ветеранов для их идентификации и последующего обмана.

«Чтобы защитить наших дорогих героев и их семьи от таких рисков, мы с родственниками приняли решение перейти на более безопасный формат: теперь портреты ветеранов публикуем в СМИ — в газетах, на ТВ, в фотоальбомах и специальных выпусках», — указывается в сообщении.

