«Что-то заболело»: Отец Агутина рассказал о самочувствии после обращения к медикам

Знаменитый российский поэт, композитор и певец Николай Агутин после вызова скорой помощи заявил, что с его здоровьем всё хорошо. Отец певца Леонида Агутина не стал скрывать, что испытывал проблемы, однако сейчас его состояние улучшилось.

«Слава богу, вроде всё обошлось. Что-то заболело, да, но всё в порядке, всё хорошо», — подчеркнул Агутин-старший в беседе 360.ru.

Напомним, ранее 91-летнему Николаю Агутину стало плохо в Москве. Он пожаловался на резкие боли в груди и затруднённое дыхание. К отцу певца вызвали медиков. Врачи осмотрели Николая Петровича и провели диагностику.