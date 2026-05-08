Карту штурма Кёнигсберга из 24 килограммов янтаря создали в Калининграде

В Калининграде создали уникальный макет штурма Кёнигсберга, на который ушло 24 килограмма янтаря — на карте размером 130 на 83 сантиметра изображены линия фронта, водные объекты, форты, танки, самолёты и корабли. Об этом рассказала пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

Макет операции по штурму Кёнигсберга. Фото © Калининградский янтарный комбинат

Все элементы выполнены из янтаря и латуни, работа заняла три месяца. Художественная схема героической операции Красной армии по взятию ключевого укрепрайона Восточной Пруссии сделана в технике янтарной мозаики. В единую композицию собрано более пятисот обработанных вручную фрагментов самоцвета.

Работа над макетом. Фото © Калининградский янтарный комбинат

Граница города и линия фронта на начало Кёнигсбергской операции (6 апреля 1945 года) выложены балтийским янтарём разных оттенков. Водные преграды воспроизведены с помощью тонированного в голубой цвет камня.

На поверхности янтарной карты размещены укрепления, танки, самолёты и корабли обеих армий — всего свыше ста деталей из латуни, изготовленных литейщиками комбината. События весны 1945 года коллектив предприятия кропотливо воссоздавал в течение трёх месяцев.

Кстати, в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин утвердил 9 апреля Днём взятия Кёнигсберга. Тогда в плен советской армии сдались около 94 тысяч немецких военнослужащих. СССР удалось захватить свыше двух тысяч артиллерийских орудий, 1652 миномёта и 128 самолётов. В боях за город погибло 7 до 7,5 тысячи красноармейцев.