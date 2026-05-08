Без чёрного дыма и вкуса бензина: Life.ru узнал у Роскачества, как выбрать правильный розжиг

В преддверии шашлычного сезона важно вспомнить, как выбрать качественное средство для розжига, которое не затянет едким чадом ваш отдых и не испоганит шашлык. С этим вопросом Life.ru обратился в Роскачество.

В ведомсте объяснили, что безопасные средства производятся на основе парафинов или вазелинового масла. Они не имеют резкого химического запаха, при горении не выделяют чёрный коптящий дым и не портят вкус продуктов.

Эксперты советуют избегать составов с пометкой «нефтяной растворитель», «ацетон» или «бензин». Такие жидкости пожароопасны и при горении выделяют вредные вещества. Также стоит помнить, что качественный розжиг не может стоить дёшево.

При использовании любого средства важно соблюдать главное правило: никогда не доливайте жидкость в уже горящий или тлеющий мангал — это сильно повышает риск ожогов. Угли нужно сложить горкой, пропитать их небольшим количеством розжига (не поливая сверху), подождать 30–40 секунд для пропитки и только потом поджигать.

