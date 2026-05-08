Эпштейна* признали иностранным агентом

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов философа Михаила Эпштейна*, а также советско-американского учёного Игоря Ефимова*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«И. Р. Ефимов* принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов и организаций, включённых в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, — говорится в сообщении.

Михаил Эпштейн* распространял сведения, не соответствующие действительности, относительно решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации, а также относительно проводимой ими политики. В реестр также попали экс-глава регионального отделения «Открытой России» в Тюмени Антон Михальчук*, активисты Андрей Агапов* и Евгений Малюгин*, а также новостной ресурс Cyprus Daily News*.

Ранее Министерство юстиции Российской Федерации внесло изменения в реестр иностранных агентов, добавив туда пять новых физических лиц и одну организацию. В обновлённый перечень вошли активисты Дмитрий Семёнов* из Чувашии, Александр Колосков* из Владивостока и Мария Вьюшкова* из Бурятии. Также статус иностранного агента присвоен Александру Кабанову*, который упоминается как российский и американский химик. Помимо этого, в список включён Андрей Бузин*, бывший один из руководителей общественного движения «Голос»**, которое уже значится в реестре иноагентов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.