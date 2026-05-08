Президент Лаоса прилетел в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы
Тхонглун Сисулит. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прилетел в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Борт приземлился в столице около 18:00.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подчёркивал, что политика сопровождает «достаточно представительная делегация». Помимо посещения Парада Победы, ожидается, что он проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь президента Казахстана заявил, что Касым-Жомарт Токаев посетит Москву для участия в праздновании Дня Победы. Также лидер республики проведёт переговоры с Владимиром Путиным.
