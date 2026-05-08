Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о критическом положении Владимира Зеленского. Об этом политолог рассказал, комментируя расследование дела Тимура Миндича.

«Готовьтесь, Зеленский будет прижат к стенке. Плюс сейчас публикуют информацию по делу Миндича. Поэтому он будет пытаться наносить удары по России», — сказал Соскин.

По его словам, лидер киевского режима не может защитить граждан. Соскин также обратил внимание на планы киевского режима отправлять на бойню молодёжь с 18 лет.

«Он же не будет вас защищать, он не может вас защитить ничем. Готовьтесь, ситуация будет очень плохая», — предупредил политолог.

Ранее Соскин заявил, что у президента США Дональда Трампа появился удобный повод убрать Зеленского. Он заявил, что глава США открыто демонстрирует усталость от общения с Зеленским. А неопровержимые коррупционные скандалы позволяют сместить Киев. И это не вызовет протеста со стороны демократической партии