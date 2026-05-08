Они первые начали! «Не глупый» Рубио раздухарился после ударов США в Ормузском проливе

Американские удары в Ормузском проливе не относятся к операции «Эпическая ярость». Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в Риме после его визитов в Италию и Ватикан. По его словам, действия Вашингтона были ответом на атаку со стороны Ирана.

По словам политика, атаки не имеют отношения к операции «Эпическая ярость». Он подчеркнул, что речь идет о действиях в рамках самообороны. Рубио утверждает, что первыми огонь открыли иранские силы. В связи с этим он предложил задавать вопросы о возможном нарушении режима прекращения огня именно Тегерану.

«Об этом надо спрашивать иранцев. Мы не стреляли. Огонь по нам открыли они. Только глупые страны не стреляют в ответ, когда по ним открывают огонь. А мы — не глупая страна», — сказал Рубио.

Также дипломат предупредил, что США продолжат жестко реагировать на любые угрозы своим военным и кораблям в регионе. По его словам, американская сторона готова уничтожать катера, если те будут приближаться к судам ВМС США. Кроме того, Рубио сообщил, что Вашингтон ожидает ответа Ирана на предложения по урегулированию конфликта. По его словам, американские власти рассчитывают получить реакцию Тегерана до конца пятницы.

Отдельно глава Госдепа прокомментировал сообщения о возможном создании Ираном структуры для контроля судоходства в Ормузском проливе. Он назвал подобные планы неприемлемыми для США.