Востоковед предупредил о готовности США нанести новый мощный удар по Ирану

Востоковед Владимир Сажин призвал ожидать новых американских ударов по Ирану. По его словам, Вашингтон хочет заставить Тегеран согласиться с выдвинутыми условиями, которые отражают исключительно подход США к мирному урегулированию. При этом никакой базы для положительного исхода переговоров нет.

Собеседник «Ридуса» уверен, что позиции сторон совершенно противоположны и нигде не сходятся. Ключевой проблемой переговоров остаётся ядерная программа Ирана. Требования США — приостановка ядерной деятельности на 20 лет, вывоз обогащённого урана и допуск экспертов МАГАТЭ на объекты — категорически не устраивают ИРИ, поэтому надеяться на прорыв в ближайшее время не приходится.

«Всё осложняется неясной ситуацией в иранской власти. Там произошёл мягкий переворот в пользу КСИР, состояние аятоллы неизвестно, а гражданские власти, больше настроенные на компромисс с США, имеют ограниченное влияние на ситуацию», — заключил политолог.