Харрис назвала Россию главным победителем в войне США с Ираном
Бывший вице-президент Камала Харрис заявила, что главным победителем в войне США с Ираном стала Россия, а Украина оказалась одной из пострадавших сторон. Она поделилась своим мнением в интервью Fox News.
«Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия», — сказала Харрис, отметив, что из-за снятия санкций, Трамп позволил Москве зарабатывать деньги на продаже нефти.
Кроме того, по словам Харрис, из-за конфликта с Ираном США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы и средства ПВО, которые могли бы быть использованы для поддержки Украины.
Также Харрис упомянула, что Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, однако переговоры, прошедшие в Исламабаде, не принесли результата. Трамп продлил перемирие, ожидая предложений от Тегерана по урегулированию конфликта.
Напомним, что администрация США планирует вернуть в действие санкции против российской нефти, как только исчезнет необходимость в снижении цен на энергоносители на фоне событий вокруг Ирана. Пока этого не произошло, ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ.
