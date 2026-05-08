Харрис назвала Россию главным победителем в войне США с Ираном

Бывший вице-президент Камала Харрис заявила, что главным победителем в войне США с Ираном стала Россия, а Украина оказалась одной из пострадавших сторон. Она поделилась своим мнением в интервью Fox News.

«Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия», — сказала Харрис, отметив, что из-за снятия санкций, Трамп позволил Москве зарабатывать деньги на продаже нефти.

Кроме того, по словам Харрис, из-за конфликта с Ираном США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы и средства ПВО, которые могли бы быть использованы для поддержки Украины.

Также Харрис упомянула, что Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, однако переговоры, прошедшие в Исламабаде, не принесли результата. Трамп продлил перемирие, ожидая предложений от Тегерана по урегулированию конфликта.