Самолёт президента Казахстана Токаева приземлился в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Ожидается, что глава государства встретится с президентом России Владимиром Путиным. Программа визита также включает совместные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

К слову, ожидалось, что лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёв пропустит московский парад и останется в Ташкенте. Однако сегодня стало известно, что вслед за Токаевым в российскую столицу вылетел и он.