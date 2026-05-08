8 мая, 19:14

Появилось видео извержения вулкана Дуконо в Индонезии, трое погибли

Обложка © X / chematierra

В Индонезии на острове Хальмахер утром началось сильное извержение вулкана Дуконо. Столб пепла поднялся на высоту более 10 километров, а в момент начала активности рядом с кратером находилось множество людей — туристы снимали происходящее, находясь прямо на краю, и эвакуироваться успели не все.

По данным местных властей, в результате мощного выброса пепла погибли два гражданина Сингапура и один местный житель. Власти страны уже запретили местным жителям и туристам приближаться к вулкану в радиусе четырёх километров. Также рекомендуется носить маски для защиты дыхания от вулканического пепла.

Напомним, извержение вулкана Дуконо произошло на острове Хальмахера в Индонезии. После этого бесследно исчезли 20 туристов. В поисках участвуют десятки спасателей и полицейских. Среди пропавших — девять туристов из Сингапура, остальные — жители Индонезии. Власти в очередной раз напомнили: зона отчуждения вокруг кратера составляет 4 километра. Кроме того, спасатели опасаются, что дожди могут вызвать грязевые вулканические потоки.

Александра Мышляева
