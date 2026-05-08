Путин поздравил членов Совбеза с наступающим Днём Победы

Президент России Владимир Путин поздравил членов Совета безопасности России с приближающимся Днём Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее заявление глава государства сделал на оперативном совещании.

«Хотел бы вас, уважаемые коллеги, поздравить с приближающимся праздником Победы в Великой Отечественной войне», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин разослал поздравительные послания по случаю 81-й годовщины Победы. Российский лидер направил телеграммы народам и лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также Грузии и Молдавии.