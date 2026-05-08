Решение Токио направить экономическую делегацию в Россию получило поддержку среди читателей Yahoo News Japan. Пользователи призвали власти страны руководствоваться прагматичными интересами, а не политическим давлением.

«Япония страдает от нехватки ресурсов. Нам необходим многогранный подход. Нельзя рвать отношения со страной просто потому, что она кому-то не понравилась», — написал один из пользователей.

Активное обсуждение развернулось на Yahoo News Japan после появления информации о предстоящем визите японской бизнес-миссии в Россию. Многие участники дискуссии отметили, что для Японии жизненно важно сохранять отношения с государствами, обладающими крупными запасами ресурсов.

Один из пользователей резко раскритиковал идею полного разрыва контактов с Москвой и назвал подобную политику ошибочной. Также он осудил поддержку Украины. Необходимость более самостоятельной дипломатии подчеркнул другой комментатор. По его мнению, Токио не должен полностью ориентироваться на позицию Запада и европейских стран.

«Нельзя вестись на уговоры Украины и шантаж Европы. Почему бы не проявить стратегическую дипломатию и сохранить дружеские отношения с Россией?» — написал пользователь.

Скептические мнения тоже прозвучали. Один из читателей предположил, что японская сторона в итоге будет добиваться поставок российской нефти, однако усомнился, что Москве это будет интересно.

«Наша делегация приползет на коленках и будет умолять отгрузить Японии хотя бы крошечку сырой нефти. Но Владимир Путин — это не Дональд Трамп. Его не задобришь льстивыми объятиями. Вполне можно получить жёсткий пинок под зад», — считает он.

Тему энергетической безопасности затронули и другие участники обсуждения. На фоне напряжённости на Ближнем Востоке пользователи указали на необходимость диверсификации поставок топлива.

«Ситуация на Ближнем Востоке всё острее и напряжённее. В этих условиях Японии просто необходима диверсификация источников энергии», — говорится в одном из комментариев.

В целом пользователи сошлись во мнении, что внешняя политика Японии должна строиться прежде всего вокруг экономических интересов страны.

Ранее сообщалось, что в конце мая Россию впервые с 2022 года посетит официальная японская бизнес-миссия с участием представителей крупнейших корпораций страны. Визит запланирован на 26–27 мая. В состав делегации войдут представители Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL). Также сообщается о возможном участии Mitsubishi Corporation.